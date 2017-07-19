Mercosur: Ifo, puo' in parte compensare dazi Usa, per crescita servono piu' accordi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - L'accordo dell'Unione europea con il Mercosur puo' compensare parzialmente le perdite dovute alla politica tariffaria statunitense. 'La firma dell'accordo commerciale tra l'Ue e gli Stati del Mercosur e' un primo passo importante.

Tuttavia, sono necessari ulteriori accordi commerciali con altri partner per compensare le conseguenze negative della politica tariffaria statunitense', Cosi' Lisandra Flach, direttrice del Centro per l'economia internazionale dell'Ifo.

'L'Ue dovrebbe concentrarsi anche sul raggiungimento di risultati rapidi nei negoziati di libero scambio attualmente in corso. L'accordo commerciale con l'Indonesia, ad esempio, e' gia' stato negoziato ed e' sul tavolo', ha aggiunto Flach.

In particolare, uno studio condotto dall'istituto Ifo ha dimostrato che nuovi accordi di libero scambio con sette importanti partner commerciali non solo compenserebbero, ma addirittura supererebbero gli effetti negativi della politica tariffaria statunitense. Le esportazioni tedesche aumenterebbero fino al 4,1% grazie a questa iniziativa, nonostante i dazi Usa e il prodotto interno lordo tedesco potrebbe crescere fino allo 0,5%. Effetti positivi sulla creazione di valore potrebbero essere ottenuti soprattutto nei settori orientati all'esportazione come l'ingegneria meccanica (2,7%), l'industria chimica (3,1%) e l'industria automobilistica (3,2%). Oltre all'accordo commerciale dell'Ue con i paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), lo studio si basa anche su accordi con India, Australia, Indonesia, Malesia, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. Senza nuovi accordi commerciali, i dazi statunitensi possono impattare negativamente sul Pil tedesco per lo 0,13% e sulle esportazioni per l'1,3% nel medio termine.

Com-Fla-

