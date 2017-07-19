Mediterraneo: Rixi, oggi e' game changer, Italia diventi centrale anche politicamente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - 'Il Mediterraneo e' stato trascurato a livello europeo e oggi rappresenta un game changer: puo' diventare un'area molto instabile nei prossimi anni, a causa delle spinte economiche divergenti tra le varie nazioni, oppure puo' diventare un fattore di stabilizzazione continentale, nel caso in cui questi processi possano essere in qualche modo governati. E' chiaro che su questo il nostro Paese ha geograficamente, ma anche strutturalmente, una centralita' che non e' solo di carattere geografico ma deve diventare anche di carattere politico'. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, intervenendo oggi a Milano all'inaugurazione di Shield - Strategic Hub for Integrated Education on Leadership & Defense, presso il campus di Sda Bocconi School of Management.

