Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Mediterraneo: Rixi, oggi e' game changer, Italia diventi centrale anche politicamente

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - 'Il Mediterraneo e' stato trascurato a livello europeo e oggi rappresenta un game changer: puo' diventare un'area molto instabile nei prossimi anni, a causa delle spinte economiche divergenti tra le varie nazioni, oppure puo' diventare un fattore di stabilizzazione continentale, nel caso in cui questi processi possano essere in qualche modo governati. E' chiaro che su questo il nostro Paese ha geograficamente, ma anche strutturalmente, una centralita' che non e' solo di carattere geografico ma deve diventare anche di carattere politico'. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, intervenendo oggi a Milano all'inaugurazione di Shield - Strategic Hub for Integrated Education on Leadership & Defense, presso il campus di Sda Bocconi School of Management.

            Mar-

            (RADIOCOR) 19-01-26 11:55:31 (0276) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.