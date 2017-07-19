Mattarella: conti tenuti sotto prudente controllo, affidabilita' Paese valore -2

Bene occupazione, attenzione a poverta' e valore retribuzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Il Capo dello Stato ha rilevato che "sul piano economico l'anno che si conclude ci ha consegnato alcuni risultati positivi.

L'occupazione ha avuto una fase di crescita e mostra tenuta, nonostante il prodotto interno si muova con lentezza, come avviene a livello europeo". Inoltre, "nonostante il rallentamento della produzione industriale l'esportazione delle nostre aziende continua a vedere l'Italia sempre piu' ai primi posti nel mercato mondiale, a conferma di quanto, per la nostra economia, sia sempre vantaggiosa la reciproca apertura dei mercati".

Accanto ai "dati rassicuranti" e alle loro "potenzialita', si affiancano "problemi e questioni aperte" ha osservato, oltre alla questione della sicurezza sul lavoro ricordata anche dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, "non si puo' ignorare la condizione di oltre cinque milioni di persone che vivono sotto la soglia di poverta'. Se l'occupazione degli over 50 ha raggiunto livelli alti, il lavoro delle donne e' ancora sotto la media europea e l'occupazione dei giovani si registra insufficiente.

Abbiamo il problema, annoso e pesante, del valore reale delle retribuzioni. Soprattutto, non da ora, di quelle di primo ingresso nel mondo del lavoro".

nep.

