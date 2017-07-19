Marche: chiuso bando regionale 'Reti per il trasferimento tecnologico' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - 'La chiusura del bando 'Reti per il trasferimento tecnologico' conferma la vitalita' e la maturita' dell'ecosistema dell'innovazione marchigiano - dichiara l'assessore alle Attivita' produttive delle Marche Giacomo Bugaro - La grande partecipazione, la qualita' dei progetti presentati e il coinvolgimento di oltre cento imprese dimostrano quanto sia strategico investire nel trasferimento tecnologico per sostenere la competitivita' delle filiere produttive regionali e accompagnare le imprese nelle transizioni digitale ed ecologica. I centri iscritti alla Rete regionale per il Trasferimento Tecnologico hanno risposto con progetti di qualita', pensati per portare l'innovazione nei processi produttivi delle imprese del territorio per rafforzare la competitivita' del nostro tessuto produttivo'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-02-26 17:11:34 (0389)PA 5 NNNN