Manovra: Fipe-Confcommercio, misure utili per sostenere lavoro e consumi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - Fipe -Confcommercio accoglie con favore l'impostazione del disegno di legge di bilancio 2026 presentato dal Governo, una manovra che, pur nei limiti imposti dal bilancio pubblico, mobilita circa 22 miliardi di euro con primi interventi mirati a sostenere il potere d'acquisto e la competitivita' delle imprese. In questa direzione, spiega una nota Fipe, vanno gli interventi sul lavoro ed in particolare la defiscalizzazione sia dei premi di produttivita', che degli aumenti retributivi, che riguardera' anche il Ccnl Fipe, firmato a giugno '24 e divenuto il terzo Ccnl italiano per numero di lavoratori a cui si applica (ca. 700.000 addetti). Serviva maggiore coraggio, invece, per introdurre la decontribuzione del lavoro festivo e notturno; la modalita' attuale, infatti, rischia di rendere l'intervento poco significativo. Bene invece l'atteso incremento della detassazione dei buoni pasto elettronici, la cui soglia di non imponibilita' sale da 8 a 10 euro. Una misura certamente utile per incentivare il potere d'acquisto dei lavoratori e i consumi fuori casa.

"Consapevoli del limite imposto dal vincolo di bilancio che ha impedito interventi piu' importanti per sostenere la crescita e la competitivita' delle imprese, esprimiamo un primo apprezzamento per alcuni degli interventi previsti dalla manovra finanziaria" ha dichiarato il Presidente di Fipe - Confcommercio Lino Enrico Stoppani.

