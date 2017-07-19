Dati
            Notizie Radiocor

            Maltempo: Governo verso riconoscimento stato emergenza per regioni colpite

            Nel Cdm della prossima settimana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Il Governo si avvia al riconoscimento dello stato di emergenza per le regioni del Mezzogiorno colpite dall'eccezionale ondata di maltempo nei giorni scorsi. Lo si apprende da una nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, che si rechera' domani a Catanzaro per incontrare la Giunta della regione Calabria e il responsabile della Protezione civile regionale e fare il punto sugli ingenti danni al territorio. "Durante gli incontri - si legge in una nota di palazzo Chigi - il Sottosegretario confermera' la massima attenzione del Governo a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo e assicurera' che, nel Consiglio dei Ministri della prossima settimana, a seguito della formale richiesta avanzata dalle Regioni, sara' deliberato il riconoscimento dello stato di emergenza".

