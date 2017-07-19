Maltempo: Confindustria e sindacati lanciano fondo solidarieta' per ciclone Harry

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 feb - Confindustria e Cgil, Cisl e Uil hanno deciso congiuntamente di sostenere un impegno di solidarieta' verso la popolazione, le lavoratrici, i lavoratori e il sistema produttivo colpiti dalla catastrofe del Ciclone Harry. A tale scopo, spiega la nota, e' stato attivato un "Fondo di Solidarieta'" dove confluiranno i contributi volontari da parte delle lavoratrici e dei lavoratori pari ad un'ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese. Il fondo e' aperto a tutte le cittadine e i cittadini che intendono partecipare. I contributi verranno raccolti tramite il conto corrente con codice Iban IT55U0103003201000002937018, attivato presso Monte dei Paschi di Siena e intestato a CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL EMERGENZA CICLONE HARRY, inserendo come causale 'Emergenza Calabria Sardegna Sicilia'. Il conto corrente non fara' parte del patrimonio di nessuna delle organizzazioni firmatarie e non comparira' nella loro contabilita'.

Confindustria e sindacati stabiliranno insieme le modalita' con cui intervenire a sostegno delle popolazioni e delle imprese colpite. La raccolta sara' aperta fino al 31 agosto.

Com-Sim

