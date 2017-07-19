Maltempo: Ciriani, 100 mln prima risorsa, si valutera' anche Fondo ricostruzione

Appena quadro dettagliato danni ulteriori stanziamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - "Il Governo, con la delibera di lunedi' 26 gennaio 2026, ha gia' stanziato una prima risorsa economica (100 milioni di euro) per far fronte alle piu' urgenti esigenze degli operatori che stanno procedendo alla rimozione delle macerie e alle prime attivita' di ripristino dei servizi essenziali nonche' un primo ristoro delle attivita' danneggiate dalla mareggiata.

Resta fermo che, non appena sara' disponibile un quadro dettagliato dei danni, si procedera' ad ulteriori stanziamenti destinati a finanziare tutte le attivita' emergenziali necessarie alla piena ripresa economica e produttiva dei territori". Cosi' il ministro dei Rapporti del Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo nell'Aula della Camera, nel corso del question time, a un'interrogazione di Noi Moderati, sugli interventi destinati a Sicilia, Calabria e Sardegna dopo l'ondata di maltempo. Il ministro ha risposto a interrogazioni, sullo stesso tema, rivolte al ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, anche da Pd, Az, M5S e Lega.

Ciriani ha, tra l'altro, evidenziato che "in via innovativa rispetto a precedenti emergenze, la delibera di lunedi' scorso contempli anche uno stanziamento per l'attivazione immediata di prime misure di sostegno economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'" e che, di conseguenza, "e' in corso di adozione l'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile volta a disciplinare i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, e con cui si provvedera' anche alla nomina dei Commissari delegati per l'espletamento delle necessarie attivita'".

Il ministro ha quindi assicurato: "Nei prossimi mesi, quando le attivita' emergenziali saranno concluse, si valutera' anche se, a fronte della necessita' di provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza del diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, sussistano i presupposti per la deliberazione dello stato di ricostruzione, il che consentira' di attingere alle risorse del fondo per la ricostruzione gia' finanziato con la legge di bilancio per il 2025".

Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-01-26 16:43:45 (0504)GOV,PA 5 NNNN