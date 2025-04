Made in Italy: Urso, andare oltre settori tradizionali, puntare su nuovi comparti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - 'Il Made in Italy, che e' diventato nel tempo da una etichettatura del luogo di produzione un marchio di qualita' ed eccellenza nel mondo, deve andare oltre le quattro A', che rappresentano i suoi settori storici - 'abbigliamento, alimentazione e arredo e sempre piu' automazione' e puntare su nuovi comparti che stanno emergendo 'farmaceutica, scienza della vita, aerospazio, blue economy - economia dei mari - industria artistica, il meglio della cultura italiana, e difesa, oggi piu' che mai essenziale per difendere la pace'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo, aggiungendo che 'i Premi dati oggi sono molto significativi: siamo diventato il quarto paese esportatore, abbiamo superato Corea del Sud e Giappone e siamo stati il paese europeo che ha attirato piu' investimenti esteri, piu' di Germania e Francia', grazie 'a Giorgia Meloni per la sua continuita' di Governo' e, in questo quadro, grazie agli investimenti fatti 'possiamo diventare un paese leader nel digitale'.

