Made in Italy: Ice, al Ces di Las Vegas con 51 startup da 13 regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 gen - Si e' aperta ufficialmente oggi la partecipazione dell'Italia al Ces di Las Vegas, la piu' importante manifestazione tech al mondo.

Al centro della missione coordinata dall'Ice, una delegazione di piu' di 60 organizzazioni tra enti di ricerca, acceleratori di innovazione, attori istituzionali, cluster regionali e startup innovative provenienti da 13 regioni.

'Quest'anno l'Ice porta a Las Vegas 51 startup italiane selezionate da 13 regioni che incarnano perfettamente la capacita' distintiva dell'innovazione italiana: sviluppare tecnologie concrete, innovative, applicabili ai prodotti, alla componentistica ed ai processi industriali e capaci di generare quel distinguo che consente ai nostri prodotti di essere preferiti alla concorrenza', ha dichiarato Matteo Zoppas, presidente dell'Ice in occasione dell'inaugurazione dell'Arena Italia al Ces. 'L'interscambio hi-tech tra Italia e Stati Uniti ha raggiunto 10,23 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita straordinaria del 53,8% rispetto all'anno precedente. L'Italia nel 2024 ha esportato oltre 3 miliardi di elettronica di consumo, con una crescita di oltre 17 punti percentuali rispetto all'anno precedente e gli Usa con 209 milioni in crescita del 7,6% rispetto al 2023 rappresentano il quarto mercato di destinazione. . Un andamento positivo che si conferma anche nei primi nove mesi del 2025', ha continuato Zoppas, sottolineando che 'il nostro impegno e' continuare a creare opportunita' concrete di business e visibilita' internazionale per le eccellenze italiane, contribuendo a rafforzare i 76,7 miliardi di euro di investimenti diretti italiani negli Stati Uniti e un valore di export complessivo del Made in Italy di 64 miliardi di euro (+7,9% vs gen-nov 2024) consolidando un ponte strategico tra i due Paesi'.

