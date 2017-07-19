Luiss: AI e innovazione al centro della nuova offerta formativa a OrientaTalenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 nov - Interpretare i cambiamenti del mondo del lavoro, guidati oggi dall'innovazione tecnologica e dall'impatto crescente dell'intelligenza artificiale per prepararsi alle professioni di domani. Con questo obiettivo l'Universita' Luiss partecipera' a OrientaTalenti, manifestazione dedicata all'orientamento e alla formazione del futuro, in collaborazione con la Regione Lombardia, in programma il 6 e 7 novembre al Mind Milano Innovation District. L'evento riunira' studenti, universita', imprese e istituzioni per ripensare l'orientamento come esperienza diretta di incontro, dialogo e sperimentazione. La Luiss sara' presente con uno stand e due workshop che mettono in relazione didattica, tecnologia e ricerca, con un focus sulle sfide aperte dall'intelligenza artificiale. Da qui la nuova offerta formativa della Luiss, che anticipa i cambiamenti imposti dall'intelligenza artificiale con l'obiettivo di coniugare eccellenza accademica e innovazione didattica. L'Ateneo intitolato a Guido Carli e' tra le prime universita' ad aver nominato un prorettore all'AI e alle Competenze digitali e ad aver creato il dipartimento di AI, Data & Decision Sciences.

