Liguria: politiche abitative, nuovi fondi per morosita' incolpevole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Ammonta a 300mila euro lo stanziamento approvato dalla Regione Liguria, tramite decreto dirigenziale, per far fronte alla morosita' incolpevole degli inquilini di edilizia residenziale pubblica e sociale. I fondi, derivanti dall'assestamento di bilancio, si andranno a sommare ai 300mila gia' finanziati nel mese di febbraio per lo stesso scopo.Le quattro Arte territoriali (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) avranno cosi' un totale di 600mila euro con cui dare supporto agli assegnatari in difficolta' nei pagamenti del canone di locazione e dei servizi accessori.

