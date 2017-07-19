Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Liguria: politiche abitative, nuovi fondi per morosita' incolpevole

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Ammonta a 300mila euro lo stanziamento approvato dalla Regione Liguria, tramite decreto dirigenziale, per far fronte alla morosita' incolpevole degli inquilini di edilizia residenziale pubblica e sociale. I fondi, derivanti dall'assestamento di bilancio, si andranno a sommare ai 300mila gia' finanziati nel mese di febbraio per lo stesso scopo.Le quattro Arte territoriali (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) avranno cosi' un totale di 600mila euro con cui dare supporto agli assegnatari in difficolta' nei pagamenti del canone di locazione e dei servizi accessori.

            com-ami

            (RADIOCOR) 17-08-25 11:53:14 (0184) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.