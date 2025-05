Liguria: da Fse 5 mln per corsi inserimento lavorativo giovani con disabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Regione Liguria stanzia 5 milioni di euro per finanziare corsi di formazione destinati all'inserimento lavorativo dei giovani con disabilita'. L'intervento, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2021-2027, si articolera' in corsi e 'work experience' riservati a ragazzi di eta' compresa tra 16 e 25 anni, in possesso di certificazione ex L. 104/90 e segnalati dalle Asl territorialmente competenti. 'Una misura davvero inclusiva che ci consente di non lasciare indietro nessuno, raggiungendo tutti i 470 giovani segnalati dalle Asl - spiegano l'assessore alla Formazione e l'assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo -. Regione Liguria, infatti, ha introdotto insieme ad Alfa (Agenzia Regionale per il lavoro la formazione e accreditamento), Alisa (Azienda Ligure Sanitaria) e le aziende sanitarie una nuova regolamentazione per assicurare il coinvolgimento di una piu' ampia platea di destinatari, che potranno cosi' fruire di attivita' ad hoc per migliorare le proprie autonomie e le possibilita' di inserimento lavorativo. I corsi partiranno a settembre prossimo, in linea con il calendario scolastico, facilitando la fruizione da parte dei ragazzi e fornendo un concreto aiuto alle famiglie'. I percorsi di formazione dovranno essere progettati dagli organismi formativi accreditati, anche in alternanza con attivita' scolastiche.

