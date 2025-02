Lidl Italia: 14 nuove aperture a febbraio, 115 mln investiti e 230 posti di lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 feb - Lidl Italia rafforza la presenza sul territorio nazionale con 14 nuove aperture nel mese di febbraio che hanno portato alla creazione di oltre 230 nuovi posti di lavoro e a un investimento complessivo di circa 115 milioni di euro. In questo contesto, cresce il presidio sul territorio siciliano con l'apertura di tre punti vendita e in Lombardia, con sei nuovi supermercati. 'Lidl gioca un ruolo sempre piu' centrale non solo nel settore della grande distribuzione, ma anche nello sviluppo dei territori in cui operiamo. Le aperture nei centri urbani rafforzano la nostra presenza nelle citta', offrendo un servizio di prossimita' ai cittadini e contribuendo alla rivitalizzazione delle aree metropolitane.

Ogni nuovo store, inoltre, rappresenta decine di nuove assunzioni, creando opportunita' lavorative stabili per le persone del territorio', ha dichiarato in una nota Massimiliano Silvestri, presidente Lidl Italia. Il piano di sviluppo di Lidl Italia prosegue verso il raggiungimento dell'obiettivo di 1.000 punti vendita entro il 2030. Nel mese di gennaio sono state nove le aperture per oltre 160 nuovi posti di lavoro e un investimento di oltre 70 milioni di euro. L'ultimo decennio e' stato sostenuto da ingenti investimenti sia per l'apertura di nuovi punti vendita e centri logistici che per l'ammodernamento e il rinnovo degli esistenti, raggiungendo nel secondo semestre del 2024 un investimento pari a 400 milioni destinati all'apertura di 40 punti vendita.

com-Mar

(RADIOCOR) 27-02-25 14:37:55 (0488)FOOD 5 NNNN