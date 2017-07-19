Lazio: Consiglio, approvata la manovra di bilancio con nessun nuovo debito -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 dic - All'interno della manovra trovano piena attuazione anche le misure fiscali concordate con le organizzazioni sindacali confederali, finalizzate a contenere la pressione fiscale e rafforzare il sostegno al reddito. In particolare, sul fronte Irpef viene confermata la tutela dei redditi medio-bassi, mentre sull'IRAP sono previste agevolazioni per Terzo settore, cooperative sociali, Comuni montani e nuove imprese che scelgono il Lazio. La manovra rafforza inoltre sanita', welfare e servizi: indennita' per il personale dei Pronto Soccorso, risorse per l'ammodernamento sanitario, sostegno alla locazione, interventi per le RSA e misure mirate per Comuni e territori. Aumenta lo stanziamento per il trasporto pubblico locale di Roma Capitale, passato a 260 milioni di euro nel 2026. Confermati gli interventi ambientali e i contributi per sicurezza urbana, piccoli Comuni e risanamento delle Ater. Ampio spazio anche a cultura, turismo ed eventi strategici.

