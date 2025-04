Lavoro: Ministero, al via incentivi per start up green e digital -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 apr - Il decreto riconosce due tipologie di contributi. Il primo specifico sull'attivita' imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni che, tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, abbiano avviato o avviino un'impresa in Italia nei settori individuati come strategici. Per loro e' previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall'Inps, per massimo tre anni e comunque non oltre la fine del 2028. Il secondo e' dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realta': fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per tre anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all'Inail. L'incentivo e' riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L'esonero, inoltre, non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell'Irpef e prorogata fino al 2027. Le domande di ammissione dovranno essere presentate per via telematica all'Inps che ne verifichera' l'ammissibilita' e, in caso di esito positivo, quantifichera' gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

