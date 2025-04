Lavoro: in Italia ancora 4 su 10 pronti a cambiare azienda (studio)

European Workforce Study 2025 di Great Place to Work (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Le aziende italiane sempre piu' in difficolta' a trattenere i propri "talenti", con ben 4 lavoratori su dieci, il 40%, ancora intenzionati a cambiare lavoro entro il 2025. Un dato che, se confrontato rispetto al dato medio europeo (31%), pone l'Italia al primo posto di una non invidiabile classifica, davanti a Francia e Polonia, entrambe con un tasso del 38%, Portogallo (37%), Irlanda (35%), mentre a seguire ci sono Cipro, Grecia e Regno Unito al 33%. Tra i paesi piu' virtuosi la Norvegia, con solo un lavoratore su 4 (25%) che vorrebbe andarsene dal proprio ambiente di lavoro, Paesi Bassi e Germania al 23%, mentre l'Austria si attesta al 21%. Alla vigilia del 1 maggio a porre l'attenzione sul fenomeno delle dimissioni il rapporto European Workforce Study 2025, stilato a livello europeo da Great Place to Work.

I piu' propensi a cambi di rotta sono i piu' giovani, della GenZ tra i 18 e i 24 anni. La voglia di cambiare posto di lavoro decresce con l'avanzare dell'eta': sono il 36% i dipendenti e i manager di prima linea che hanno tra i 25 e i 34 anni a dichiarare di voler cercare un nuovo lavoro nel corso dell'anno, percentuale che scende al 30% tra chi ha tra i 35 e i 44 anni, al 28% nella fascia d'eta' tra i 45 e i 54 anni fino al 25% registrato tra gli over 55.

Un sentimento che rischia, pero', di tradursi in un conto salato. Un'azienda italiana di circa 100 collaboratori con un tasso di turnover pari al 10%, il valore medio per le organizzazioni attive nel Nord Italia, dovra' affrontare circa 200mila euro di costi annui attribuibili all'uscita delle persone, stima Great Place to Work Italia. 'I costi nascosti del turnover sono tra i piu' difficili da identificare per le aziende, ma sono proprio quelli che impattano sulle organizzazioni tra selezione, formazione e perdite nell'attesa che il nuovo collaboratore raggiunga le performance del dimissionario. Lavorare sull'ascolto attivo e sul coinvolgimento delle persone genera, al contrario, un impatto diretto sull'orgoglio e sul senso di appartenenza dei collaboratori, elementi fondamentali per costruire una cultura aziendale solida, attrattiva e sostenibile nel tempo', e ridurre i costi nascosti delle dimissioni, dice Beniamino Bedusa, Presidente di Great Place to Work Italia.

ami

(RADIOCOR) 18-04-25 14:54:03 (0253) 5 NNNN