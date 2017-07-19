Lavoro: formazione e AI antidoto alla noia dei lavoratori italiani (Pwc)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - La formazione e l'ia come antidoto per i lavoratori italiani tra i piu' affaticati d'Europa. E' quanto emerge dall'indagine 'PwC Global Workforce Hopes and Fears 2025' che ha fotografato come oltre un lavoratore italiano su due, il 54%, si senta affaticato, con sentimenti di frustrazione, noia e sopraffazione, una condizione che non risparmia neppure le nuove generazioni appena entrate nel mondo del lavoro. La sicurezza psicologica si rivela cruciale, con un aumento del 72% nella motivazione per chi si sente sicuro di sperimentare nuovi approcci e proprio lo sviluppo delle competenze risulta un fattore decisivo per rimanere motivati. Il 27% teme che almeno meta' delle proprie skills possa diventare irrilevante entro tre anni, percentuale che sale al 37% tra gli entry-level, solo il 47% conferma di aver acquisito nuove competenze utili negli ultimi tempi, nonostante il 68% dia grande importanza allo sviluppo di competenze trasversali.

"La forza lavoro italiana sta attraversando una situazione complessa, caratterizzata dalla volonta' di approcciare le sfide offerte dalla trasformazione digitale con spirito costruttivo e propositivo, unitamente alla necessita' di continuare a lavorare sulle leve della motivazione e del benessere aziendale - spiega Alessandro Grandinetti, PwC Italia - L'intelligenza artificiale, in particolare la GenAI, sta gia' migliorando produttivita' e la creativita', offrendo nuove opportunita' di sviluppo competenziale differenzianti, utili per imparare a governare l'innovazione con responsabilita'". E conclude: "E' cruciale che le imprese accompagnino questa trasformazione con una strategia chiara, investendo nello sviluppo delle competenze interne per cogliere appieno i benefici dell'IA, mitigandone al contempo i rischi soprattutto etici. Le imprese dovranno supportare nel tempo il cambiamento tecnologico, valorizzando il capitale umano, per assicurare una crescita sostenibile nel tempo'.

