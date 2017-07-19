Lavoro: Cgil, su parita' salariale Governo peggiora direttiva Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - 'La direttiva europea sulla parita' retributiva rappresentava un passaggio normativo fondamentale. Tuttavia, la trasposizione nell'ordinamento italiano, come emerge dalla bozza di decreto legislativo approvata ieri, non conferma in tutte le sue parti l'impianto innovativo annunciato dal Governo e risulta peggiorativa rispetto alla prima bozza successiva all'incontro con le parti economiche e sociali del 2 febbraio'. Lo affermano le segreterie confederali della Cgil Francesca Re David e Lara Ghiglione, secondo cui 'il decreto riduce l'ambito di applicazione della direttiva, escludendo apprendistato, lavoro domestico, collaborazioni continuative e non esplicita le diverse forme di lavoro subordinato. Non include il lavoro autonomo regolato dalla contrattazione collettiva. Gravi criticita' riguardano il ruolo della contrattazione cosiddetta qualificata'.

