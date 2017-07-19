Lavoro: Assolavoro, nel Lazio 37 mila occupati somministrazione tramite agenzia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - L'evento, dal titolo 'La somministrazione di lavoro dopo il nuovo CCNL.

Strumenti, prospettive e opportunita' per le imprese', organizzato con Unindustria, l'Associazione territoriale del sistema Confindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e' in programma per il prossimo 15 aprile presso la sede di Unindustria e rappresentera' un'occasione di approfondimento e confronto sui contenuti e sulle principali novita' introdotte dal rinnovo contrattuale. Ad aprire i lavori saranno Giuseppe Biazzo, Presidente di Unindustria, e Agostino Di Maio, Direttore Generale di Assolavoro.

L'incontro si concludera' con la presentazione di un'esperienza aziendale e con una sessione di domande e risposte. Il rinnovo contrattuale delle Agenzie per il Lavoro rappresenta un passaggio di rilievo per il settore. Il nuovo testo rafforza infatti il sistema di tutele, diritti e protezione sociale dei lavoratori e consolida ulteriormente la bilateralita' di settore, valorizzando ancora di piu' il welfare dedicato, tramite l'introduzione di una nuova polizza sanitaria, oltre che il sistema della formazione e del sostegno al reddito. Al tempo stesso, il rinnovato CCNL introduce elementi di maggiore chiarezza e semplificazione applicativa, favorendo una gestione piu' efficiente e trasparente dei rapporti di lavoro, anche alla luce dell'evoluzione normativa e delle nuove esigenze organizzative delle imprese. Con il Roadshow Assolavoro intende accompagnare il mondo produttivo nella piena comprensione delle novita' introdotte con il rinnovo del CCNL e promuovere un dialogo diretto tra imprese, stakeholders e operatori del settore, valorizzando ulteriormente il contributo delle Agenzie per il Lavoro allo sviluppo dell'occupazione di qualita' in Italia e alla crescita del sistema Paese.

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(RADIOCOR) 13-04-26 11:49:14 (0226) 5 NNNN