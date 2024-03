Lavoro: Aidda, pay gap pesa ormai anche sulle pensioni-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - 'I dati dell'Inps certificano a mio avviso - aggiunge Giachetti - che tutte le misure messe in campo fin qui, pur importanti (dal bonus nido all'assegno unico universale), non bastano. L'esperienza ci insegna che la strada per la parita' e' purtroppo lunga, dunque ogni passo in avanti puo' essere prezioso per avviare un vero salto del paradigma di pensiero alla base dell'organizzazione del sistema economico e sociale, unico vero driver per una efficace trasformazione della realta'. Perche' il punto di fondo e' che nel nostro Paese, ancora nel 2024, le donne non riescono a fare carriera o meglio non possono'. Come Aidda - continua la presidente -, abbiamo avanzato una proposta che puo' aiutare molte donne a conciliare vita lavorativa e vita famiglia. A nostro parere e' necessaria una defiscalizzazione degli oneri connessi alla maternita', a partire dal rendere interamente deducibili dal reddito i costi sostenuti per le babysitter o per le persone addette alla cura della casa. Siamo consapevoli che anche questa sarebbe una misura necessaria ma non sufficiente a ristabilire una parita' di opportunita''. 'Nonostante siano statisticamente piu' istruite, abbiano un bassissimo tasso di abbandono degli studi e performance accademiche superiori agli uomini, nonostante mostrino eccellenti competenze aziendali, le donne non hanno le stesse opportunita' perche' si fanno maggior carico del supporto alla famiglia in termini di cura (e non mi riferisco solo ai figli, ma anche ai genitori e ad altri parenti anziani) - conclude Giachetti'.

