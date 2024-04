Tlc: Agcom, a fine dicembre linee in rame in lieve flessione, fttc resta al 49% -2

Su base annua sim M2M crescono di 1,2 milioni di unita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Nella rete mobile, a fine dicembre 2023, prosegue l'Osservatorio, le sim attive (Human e M2M) sono 108,5 milioni, in crescita per poco meno di 1,3 milioni di unita' su base annua. Piu' in dettaglio, le sim M2M mostrano un incremento pari a 1,2 milioni di unita', mentre quello delle Human (cioe' 'solo voce', 'voce+dati' e 'solo dati' che prevedono iterazione umana) e' stato pari a circa 60 mila sim.

Le linee human sono rappresentate per l'86,5% dall'utenza residenziale, mentre, con riferimento alla tipologia di contratto, poco meno del 90% dei casi ricade nella categoria 'prepagata'.

Relativamente alle sim complessive, Tim e' il leader di mercato con il 27,8%, seguita da Vodafone con il 27,1%, Wind Tre con il 23,7% e Iliad che raggiunge il 9,9 per cento.

Considerando il solo segmento delle sim 'human', Wind Tre rimane il principale operatore con il 24,6%, seguita da Tim con il 24,1%, Vodafone con il 21,7% e Iliad che, con una crescita di 1,5 punti percentuali su base annua, raggiunge il 13,7%; con quote inferiori seguono PostePay (5,4%), Fastweb (4,6%) e CoopVoce con il 2,7%.

Sono valutabili in circa 58,6 milioni le sim 'human' che hanno prodotto traffico dati nel corso dell'ultimo trimestre del 2023, valore superiore di circa 2 milioni di unita' rispetto al corrispondente periodo del 2022.

Nel 2023 il traffico dati giornaliero della telefonia mobile e' cresciuto su base annua del 21,7% e del 245% rispetto al 2019. Corrispondentemente, il consumo medio unitario giornaliero nel periodo gennaio-dicembre e' stimabile in circa 0,78 GB, in crescita del 21,1% rispetto al 2022 e di oltre il 230% nei confronti del corrispondente periodo del 2019, quando risultava stimabile in 0,23 GB.

Com-Sim

(RADIOCOR) 29-04-24 17:28:03 (0493) 5 NNNN