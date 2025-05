Lavoro: Abodi, 35mila giovani in Progetto Rete, tra 2025 e 2026 hub in tutta Italia

Attivo in sei regioni, altre si stanno candidando (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mag - "In questo momento, da quando abbiamo iniziato il Progetto Rete, che e' attivo in sei regioni, 35mila giovani in un anno e mezzo sono stati coinvolti e hanno l'opportunita', attraverso anche il rapporto con le Camere di commercio, le imprese e il sistema universitario, di confrontarsi con queste opportunita' e noi stiamo cercando di accompagnarli anche attraverso piu' di mile stage che le imprese italiane hanno offerto, in Italia all'estero". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in audizione alla Camera presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, a proposito degli hub del progetto Rete, finalizzati a rafforzare la vocazione imprenditoriale e le competenze giovanili. Cosi' sul progetto finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso dell'audizione convocata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica.

"Stiamo cercando - ha aggiunto - di dare contributi che non sono esaustivi, ma fanno parte di politiche alle quali concorrono non soltanto istituzioni pubbliche, ma anche le imprese private. Stiamo parlando di progetti attivi in Sardegna, Piemonte, Veneto, Campania, Puglia e in Sicilia, tra qualche settimana anche l'Aquila aprira' il suo hub regionale. Stiamo definendo insieme alle Regioni la localizzazione e i contenuti, perche' ogni hub ha un suo contenuto tecnico che rispetta la vocazione del territorio, e definendo i dettagli per farlo attivare anche in Calabria, in Basilicata, in Molise, Umbria e nelle Marche e gia' le altre Regioni si stanno candidando per fare in modo che tra il 2025 e 2026 tutta l'Italia possa poter contare su hub regionale".

