Kering Eyewear: accordo con Valentino per sviluppo e distribuzione occhiali sole e vista

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 15 set - Kering Eyewear e Valentino annunciano la firma di un accordo di partnership per lo sviluppo e la distribuzione globale delle collezioni di occhiali da sole e da vista del marchio Valentino. L'accordo, in vigore dal 1 gennaio 2026, segna l'inizio di una collaborazione di lungo termine tra i due attori globali nel settore del lusso.

"Svilupperemo le collezioni di occhiali da sole e da vista - ha spiegato Roberto Vedovotto, fondatore, presidente e ceo di Kering Eyewear - combinando l'esperienza di Kering Eyewear nell'occhialeria di lusso con i codici intramontabili, l'heritage e il savoir-faire unici di Valentino'.

La prima collezione Valentino Eyewear prevista dall'accordo sara' la Spring/Summer 2026: verra' presentata durante loshow di Valentino il 5 ottobre 2025 a Parigi e venduta nelle boutiques offline e online di Valentino, nei department storee nei negozi di ottica in tutto il mondo a partire da marzo 2026.

