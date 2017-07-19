Italia-Germania: ministra Reiche, su produzione satelliti siamo complementari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - Italia e Germania sulla produzione di satelliti "sono complementari" afferma la ministra tedesca degli affari economici e dell'Energia Katherine Reiche al termine del Forum ministeriale con il titolare del Mimit Adolfo Urso. Reiche cita l'ultima conferenza dell'Esa che ha prospettato una stretta cooperazione sui satelliti e aggiunge "cercheremo di realizzare un partenariato efficace con l'Italia". Germania e Italia sono tra i maggiori contributori dell'Esa assieme alla Francia. L'agenzia spaziale europea ha oltre 22 miliardi di 'munizioni' per il prossimo triennio. Reiche in conferenza stampa a palazzo Piacentini ricorda che tra i fondi straordinari stanziati dal governo tedesco ci sono circa 30 miliardi "per sistemi su base satellitare".

