Italia-Egitto: Meloni domani al Cairo per missione Ue e accordi bilaterali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - L'Egitto rappresenta un partner fondamentale per la gestione delle crisi regionali (conflitto israelo-palestinese, Libia) e la stabilizzazione geopolitica dell'area mediterranea, rilevano fonti italiane. E' inoltre un interlocutore di primaria importanza su migrazioni, energia e partenariato economico. A seguito delle scoperte di gas dell'Eni, l'Egitto e' divenuto Nazione esportatrice, sta aumentando le forniture di gas all'Italia e sostiene l'utilizzo comune delle risorse di gas nel Mediterraneo orientale, anche attraverso la sua partecipazione all'East Mediterranean Gas Forum, di cui e' membro fondatore come l'Italia. L'Egitto e' fortemente impegnato nella produzione ed esportazione di energia rinnovabile: ha creato uno degli impianti fotovoltaici piu' grandi al mondo (Benban solar park) e sta investendo in impianti eolici in diverse parti del Paese e nell'avvio della produzione di ammoniaca e idrogeno verde.

I rapporti tra Ue ed Egitto sono disciplinati a livello bilaterale dall'Accordo di associazione, firmato il 25 giugno 2001 ed in vigore dal 1 giugno 2004. Le relazioni Ue-Egitto saranno elevate al livello di 'partenariato globale e strategico', con l'obiettivo, si riferisce, di accompagnare le riforme economiche e sociali dell'Egitto e contribuire a mitigare l'impatto delle attuali crisi in corso in Africa e nel Medio Oriente.

