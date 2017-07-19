Italia-Albania: domani a Roma primo vertice intergovernativo, attesi 16 accordi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Si terra' domani a Roma, nella cornice di Villa Doria Pamphilj, il primo vertice intergovernativo Italia-Albania. L'obiettivo, spiegano fonti italiane, e' rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. Il vertice prendera' il via in mattinata con un bilaterale fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro Edi Rama, al quale seguira' la sessione plenaria di lavoro con le rispettive delegazioni governative. La delegazione italiana e' composta dai ministri Tajani, Piantedosi, Nordio, Crosetto, Gilberto Pichetto Fratin, Giuli, Schillaci, Musumeci e dai sottosegretari Freni e Ferrante.

I due capi di Governo - spiegano le stesse fonti - sottoscriveranno un accordo intergovernativo, a cui seguira' lo scambio di altre 15 intese, tra accordi governativi e intese tecniche. A chiudere, nel primo pomeriggio, ci saranno le dichiarazioni alla stampa.

Nel corso dell'incontro - illustrano le fonti italiane - i due leader affronteranno anche le priorita' in cima all'agenda europea ed internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina. Particolare attenzione sara' dedicata al sostegno italiano nel percorso di adesione dell'Albania all'Unione Europea.

