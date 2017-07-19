Istat: popolazione -0,5% in 2024 a 59 milioni, sale quella straniera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - La popolazione italiana al 31 dicembre 2024 conta 58.943.464 individui e continua a mostrare un calo dei residenti sul 2023 di 27.766 unita', pari a -0,5%. Emerge dal censimento 2024 dell'Istat.

I cali piu' intensi sono al Sud (-2,5 per mille) e nelle Isole (-2,8 per mille), meno al Centro (-1 per mille); nel Nord-ovest e Nord-est incrementi di +1,4 e +1,2 per mille.

Tra le regioni, variazioni negative in tutto il Mezzogiorno (con un picco di -6,1 per mille in Basilicata) e al Centro (-1,9 per mille in Umbria); nel Nord, salvo Valle d'Aosta (-2,8 per mille) e Friuli-Venezia Giulia (-1,1 per mille), la popolazione cresce in tutte le regioni, con un massimo del +4 per mille a Bolzano. Le donne, superano gli uomini di 1.200.030 unita' e rappresentano il 51% della popolazione residente; il rapporto e' di 96 uomini ogni 100 donne. La popolazione straniera di residenti ammonta a 5.371.251 (+22,4 per mille sul 2023) con un'incidenza sul totale del 9,1% (8,9% nel 2023): "La dinamica positiva della popolazione straniera concorre a contenere la flessione a livello nazionale e a sostenere la crescita del Nord", osserva Istat.

bab

(RADIOCOR) 18-12-25 10:43:00 (0243) 5 NNNN