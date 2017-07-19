Istat: invecchiamento popolazione continua, 6 anziani per ogni bambino -2

Indice di vecchiaia passa dal 200% nel 2023 al 208% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Ordona (in provincia di Foggia) e' il Comune piu' giovane di Italia, con un'eta' media di 37,6 anni, mentre Villa Santa Lucia degli Abruzzi (provincia dell'Aquila), con soli 83 abitanti, e' quello con l'eta' media piu' alta, pari a 65,2 anni, secondo il Censimento Istat. La piramide delle eta', che rappresenta la struttura per eta' e sesso della popolazione, mostra il forte squilibrio a favore della componente anziana. Il fenomeno dell'invecchiamento 'al vertice e dal basso della piramide' appare sempre piu' marcato. L'indice di vecchiaia, che misura il numero di persone di 65 anni e piu' ogni 100 giovani di 0-14 anni, passa dal 200% nel 2023 al 208% nel 2024 (era pari al 149% nel 2011). I valori piu' bassi di tale indicatore si registrano in Campania e in Trentino-Alto Adige (rispettivamente 161% e 162%), mentre i valori piu' alti in Liguria e in Sardegna (283% per entrambe).

