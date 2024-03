Invitalia: Mattarella, con contratti sviluppo 400 mln per Bsp Pharmaceuticals

A.d. della societa' pubblica visita l'azienda di Latina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - Da un sito industriale dismesso alla nascita di un'azienda di eccellenza del distretto farmaceutico laziale. E' la storia di Bsp Pharmaceuticals, cresciuta e sviluppatasi con l'aiuto di Invitalia nell'oncologia innovativa e nella produzione di nuovi biofarmaci per l'immunoterapia. L'amministratore delegato della societa' pubblica, Bernardo Mattarella, ha visitato oggi l'azienda di Latina che ha definito "un'eccellenza mondiale". Mattarella in una nota snocciola i numeri: "attraverso lo strumento del contratto di sviluppo, che Invitalia gestisce per conto del Mimit, abbiamo sostenuto investimenti di Bsp pari a circa 400 milioni attraverso 4 diversi programmi, che hanno fatto crescere anche l'organico di oltre 1000 persone". La quintessenza del lavoro di Invitalia, sottolinea il top manager, e' "sostenere imprenditori che hanno idee illuminate e senso dello sviluppo'. Per i 4 progetti che hanno portato sul territorio appunto 400 milioni di investimenti, Invitalia ha approvato 67,2 milioni di agevolazioni (5,3 dei quali cofinanziati dalla Regione Lazio). Il presidente e amministratore delegato di Bsp, Aldo Braca, nella nota ricorda che "e' anche grazie al sostegno di questi incentivi pubblici se non abbiamo mai smesso di investire nella sperimentazione e nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche da mettere a disposizione della lotta contro i tumori'.

