E20: -0,6 punti a quota 95,6 indice fiducia economia aprile -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 29 apr - L'indice Labour Hoarding della Commissione Europea, che misura la percentuale di manager che si aspettano che la produzione della propria azienda diminuira', ma che l'occupazione rimarra' stabile o aumentera', registra per aprile un calo solo marginale rispetto a marzo (-0,2 punti). Al 10,4% e' solo leggermente al di sopra della sua media a lungo termine del 9,7% e dei livelli pre-pandemia, e significativamente al di sotto del picco raggiunto durante la pandemia.

Per quanto riguarda l'indagine trimestrale nel settore industriale della Ue il tasso stimato di utilizzo della capacita' produttiva e' diminuito di 0,4 punti percentuali da gennaio ad aprile, raggiungendo il 78,7% e scendendo quindi ulteriormente al di sotto della sua media a lungo termine dell'80,6%. Di conseguenza, la percentuale di manager che valuta la propria capacita' produttiva attuale come 'piu' che sufficiente' (in considerazione degli ordini correnti e aspettative della domanda) e' aumentata (+2,2 punti). Dal lato esterno, sono aumentate le aspettative degli ordini di esportazione dei manager (di 3,3 punti rispetto a gennaio), cosi' come le valutazioni della loro posizione competitiva sui mercati extra-Ue negli ultimi tre mesi (di 2,2 punti). Le opinioni dei manager sull'andamento degli ordini negli ultimi tre mesi sono migliorate notevolmente (+3,2), ma sono rimaste basse rispetto agli standard storici. La stima dei mesi di produzione assicurati dagli ordini in giacenza e' leggermente aumentata rispetto a gennaio (da 0,1 a 5,0 mesi).

La quota di manager dell'industria che indicano una domanda insufficiente come fattore limitante la loro produzione e' aumentata di 0,7 punti percentuali da gennaio ad aprile, raggiungendo il 37,9%. Nel frattempo, la percentuale di manager che indicano la carenza di materiali e/o attrezzature come un fattore che limita la produzione e' diminuita ulteriormente rispetto al livello record di inizio 2022 (-0,5 punti percentuali rispetto a gennaio, al livello del 13,8% ad aprile). La percentuale di dirigenti che indicano la carenza di forza lavoro come fattore limitante e' rimasta sostanzialmente stabile (-0,3 punti percentuali), a un livello relativamente elevato (22,5%). Al 5,3%, la percentuale di manager che indicano vincoli finanziari come limiti alla produzione della propria azienda e' rimasta relativamente bassa ed e' diminuita di 0,4 punti percentuali rispetto a gennaio.

Per quanto riguarda i servizi, l'utilizzo della capacita' nella Ue e' aumentato rispetto a gennaio (+0,4 punti percentuali al 90,3%), rimanendo al di sopra della media a lungo termine dell'89,3%.5 Gli sviluppi nell'area dell'euro sono stati qualitativamente in linea con gli sviluppi Ue. Il tasso stimato di utilizzo della capacita' produttiva nell'industria e' diminuito di 0,3 punti percentuali al 78,9%. Nei servizi e' aumentato di 0,3 punti percentuali al 90,2%.

L'indagine semestrale sugli investimenti di marzo/aprile evidenzia che un numero maggiore di manager del settore manifatturiero della Ue dichiara di averli aumentati nel 2023 (saldo netto del 26%) rispetto alla precedente indagine condotta a ottobre/novembre 2023 (10%). Per il 2024, il saldo dei giudizi che prevedono un incremento degli investimenti rispetto al 2023 si attesta al 10%, sostanzialmente invariato rispetto alle valutazioni riportate nell'indagine ottobre/novembre 2023 (11%). Cresce anche tra i manager dei servizi la percentuale di chi dichiara di aver aumentato gli investimenti nel 2023 (saldo netto al 20% contro l'8% della rilevazione ottobre/novembre 2023). Per il 2024, il saldo dei manager dei servizi che prevedono un aumento degli investimenti rispetto al 2023 si attesta al 9%, invariato rispetto all'indagine di ottobre/novembre 2023 (9%).

Aps

