            Inps: pubblicate le graduatorie dei beneficiari del bonus psicologo 2025

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 dic - Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Lo comunica l'Inps sottolineando che le graduatorie sono state formulate sulla base dell'Isee piu' basso e, in caso di parita', secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse stanziate. 'Il ministero della Salute ha disposto l'unificazione dei fondi 2024 e 2025 destinando interamente all'annualita' 2025 un totale di 21,5 milioni di euro - ricorda l'Inps - e cio' ha consentito l'elaborazione di un'unica graduatoria nazionale e l'accoglimento di un numero maggiore di richieste'. Gli utenti possono verificare la propria posizione accedendo al sito www.inps.it dove e' possibile consultare l'esito della domanda, l'eventuale importo riconosciuto e il codice univoco da comunicare al professionista per usufruire delle sedute. A partire da oggi, i beneficiari hanno 270 giorni di tempo per utilizzare il contributo fino un massimo di 50 euro a seduta erogato direttamente al professionista.

