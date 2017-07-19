Ingegneria: Cni, valore bandi a -16,3% nel secondo quadrimestre -2

A Pa committenti segnalate 56 anomalie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,5 ott - Su 1.011 bandi esaminati, il report informa che 'in 285 casi si e' reso necessario un approfondimento piu' dettagliato dei documenti di gara, a seguito del quale, per 56 gare e' stata inviata alla stazione appaltante una lettera di segnalazione dell'anomalia con relativa istanza di modifica o, in alcuni casi, di sospensione del bando. Le anomalie hanno riguardato principalmente aspetti correlati all'equo compenso e al calcolo dell'impor o a base d'asta'. Quanto al valore medio dei ribassi di gara, nel periodo maggio-agosto 2025 e' risultato pari al 31,8%, in peggioramento rispetto al 22,4% rilevato nello stesso periodo dell'anno prima. Scende invece il ribasso massimo: 81,2% contro l'89,9% rilevato nel secondo quadrimestre del 2024.

