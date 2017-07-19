Infrastrutture: Mit, riunione della cabina di regia per la crisi idrica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - In Sicilia procede con buon ritmo l'attuazione dei progetti per i dissalatori, ritenuta fondamentale per incrementare la disponibilita' di risorsa idrica sull'isola e ridurre la dipendenza dalle condizioni meteorologiche variabili.

In Sardegna e' in corso un ampio programma di interventi sulle grandi dighe che, una volta completato, consentira' un incremento della disponibilita' di acqua stimato in circa 600 milioni di metri cubi. Circa 317 milioni di euro sono destinati alle due nuove grandi dighe di Cumbidanovu - a Orgosolo (Nuoro), con i cantieri gia' attivi - e di Monti Nieddu, nel comune di Sarroch (Cagliari), che sara' la prima nell'isola realizzata con la tecnologia del calcestruzzo rullato, alta 80 metri e con una capacita' di 36 milioni di metri cubi destinati sia all'irrigazione di 3.600 ettari sia all'uso potabile estivo per la costa sud-occidentale.

Attualmente sono attivi anche i cantieri della diga di Monte Lerno (Pattada, Sassari) e di Maccheronis (Torpe', Nuoro).

Per quanto riguarda l'invaso di Campolattaro, in provincia di Benevento, e' stato riferito che il progetto esecutivo e' stato approvato a giugno 2025, con il 75% dei lavori gia' consegnato e avviato. Lo scavo meccanizzato partira' a settembre, con conclusione prevista a dicembre 2026 per il primo lotto e completamento dell'opera entro la fine del 2027. Nel corso della riunione e' stato acquisito il parere sul decreto di approvazione del primo stralcio PNIISSI che finanzia opere per circa 960 milioni. In questo programma un'attenzione particolare e' stata posta proprio alle aree in cui si hanno ancora situazioni da attenzionare, come la Sicilia.

