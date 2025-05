Industria: Orsini, invecchiamento popolazione e' problema, lavorare per attrarre talenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - Nel 2050 un italiano su tre avra' piu' di 65 anni, come emerso durante i panel del Festival dell'Economia di Trento, e 'questo e' uno scenario agghiacciante. Gia' oggi, nell'industria, ci mancano migliaia di persone e abbiamo migliaia di ragazzi che vanno via. Il tema demografico e dell'invecchiamento della popolazione e' importantissimo, anche perche' crea un tema di costi visto che costa 42 miliardi di euro al Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato in chiusura del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing. "La cosa che dobbiamo fare e' attrarre persone da altri Paesi e noi stiamo lavorando in questo senso, cercando di portare gente formata in Italia. Abbiamo anche iniziato alcune iniziative territoriali, stiamo facendo grandi progressi", ha detto.

Ars-Fla

