Industria: Istat, prezzi alla produzione -0,2% a ottobre, +0,1% su anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic - Secondo Istat, ampi cali tendenziali su tutti i mercati si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-3,1% mercato interno, -9,3% area euro, -7,9% area non euro). Sul mercato interno, i prezzi della fornitura di energia elettrica e gas tornano a diminuire su base annua (-1%), dopo quasi un anno di variazioni tendenziali positive. A ottobre, i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non residenziali diminuiscono dello 0,2% su base mensile mentre aumentano dell'1,6% su base annua (da +1,9% di settembre); quelli di Strade e ferrovie diminuiscono dello 0,1% in termini congiunturali mentre crescono dello 0,4% in termini tendenziali (era +0,6% a settembre). Nel trimestre agosto-ottobre 2025, rispetto al precedente, i prezzi di Edifici residenziali e non residenziali aumentano dello 0,3%, quelli di Strade e ferrovie diminuiscono dello 0,1%.

