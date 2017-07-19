Industria: Fim, 993 aziende metalmeccaniche in crisi con 115.397 lavoratori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - Delle 993 imprese in difficolta', secondo il rapporto della Fim, 575 sono sotto i 50 dipendenti e 418 sopra questa soglia. Complessivamente, su 115.397 lavoratori, sono 83.998 implicati in crisi di settore, 19.630 quelli coinvolti a vario titolo in crisi di carattere finanziario e 10.160 relativi all'indotto, si tratta per lo piu' di aziende, anche sotto i 50 dipendenti, legate alla componentistica auto, ma anche aziende di minuteria e lavorazioni meccaniche trasversali ai settori.

Inoltre, continuano ad esserci processi di delocalizzazioni: 995 sono i lavoratori coinvolti, con una presenza significativa di aziende che forniscono servizi di call center e informatici. A livello geografico, le regioni maggiormente colpite sono quelle ad alta industrializzazione: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, che vedono crescere le ore di cassa integrazione, in particolare nei settori legati ai macchinari e impiantistica industriale, automotive, elettrodomestico, siderurgia e biciclette. Mentre Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, pur registrando un numero inferiore di aziende in crisi, confermano i settori in maggiore difficolta': automotive, siderurgia, elettrodomestico; cosi' come le regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e le isole Sicilia e Sardegna, dove ai comparti di cui sopra si aggiungono le aziende legate alla microelettronica, ai semiconduttori, alla manutenzione industriale e all'impiantistica. Nel dettaglio, 836 imprese sono al Nord con 70.071 lavoratori, 68 al Centro con 14.004 lavoratori e 116 al Sud con 31.322 lavoratori.

Secondo il rapporto Fim-Cisl, il 2025, quindi, si chiude con il settore metalmeccanico in forte rallentamento, come gia' avevamo registrato a fine 2024. Transizioni, riposizionamento delle catene del valore a livello globale, guerre, tensioni e crisi geopolitiche, dazi continuano a impattare notevolmente sull'intero settore metalmeccanico. La contrazione del mercato tedesco e il 'buco nero' del settore dell'auto hanno fatto il resto. C'e' da dire che nonostante il calo produttivo, anche grazie al massiccio utilizzo In conclusione il 2025 si chiude con il settore metalmeccanico in forte rallentamento, come gia' avevamo registrato a fine 2024. Transizioni, riposizionamento delle catene del valore a livello globale, guerre, tensioni e crisi geopolitiche, dazi continuano a impattare notevolmente sull'intero settore metalmeccanico. La contrazione del mercato tedesco e il 'buco nero' del settore dell'auto hanno fatto il resto. C'e' da dire che nonostante il calo produttivo, anche grazie al massiccio utilizzo della Cassa integrazione, soprattutto nell'indotto auto e nella termomeccanica per gestire il calo degli ordini, si e' evitato il peggio in termini occupazionali, anche se comincia a mostrare sofferenze importanti.

Fla-

(RADIOCOR) 18-02-26 11:42:05 (0304) 5 NNNN