India: Dreosto (Lega), intergruppo e approfondimento Senato su 'via del Cotone'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - "L'Imec e' un dossier strategico per l'Italia e per i territori del Nord-Est. Per questo oggi ho voluto dare tutto il mio supporto alla nascita dell'Intergruppo parlamentare promosso dall'onorevole Paolo Formentini che ha ad oggetto questo corridoio fondamentale. Un progetto che seguo da anni, sin da quando mi sono recato in India dove ho ribadito piu' volte il ruolo centrale del Friuli-Venezia Giulia e del porto di Trieste come porte d'ingresso europee lungo i corridoi globali". Cosi' il senatore e segretario della Lega FVG, Marco Dreosto. "Inoltre - aggiunge Dreosto in una nota - quest'oggi l'ufficio di presidenza della commissione Esteri del Senato ha condiviso la mia proposta di istituire un affare assegnato sulla Via del Cotone. L'Italia deve essere protagonista di questa visione che unisce India, Medio Oriente, Israele e Europa, creando nuove opportunita' per competitivita', sicurezza e sviluppo dei nostri territori e porti".

