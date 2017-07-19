Inail: accordo con cooperative per reinserimento persone con disabilita' da lavoro

Protocollo triennale con Confcooperative, Legacoop e Agci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - Favorire l'autonomia e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilita' da lavoro attraverso iniziative congiunte che promuovano le misure di sostegno messe a disposizione dall'Inail, valorizzando allo stesso tempo le competenze maturate dalle imprese cooperative e, in particolare, dalle cooperative sociali finalizzandole alle esigenze di reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilita' da lavoro come strumento di inclusione attiva. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa triennale che da' l'avvio alla collaborazione tra l'Istituto e le principali organizzazioni della cooperazione - Confcooperative, Legacoop e Agci - che insieme rappresentano 35mila imprese e 1.150.000 persone occupate. Solo nel sociale sono impegnate oltre 10mila imprese e cooperative sociali con piu' di 400mila occupati. Tra le attivita' previste dall'accordo sottoscritto da Fabrizio D'Ascenzo, presidente Inail, Stefano Granata, presidente di Confcooperative Federsolidarieta', Massimo Ascari, presidente di Legacoopsociali, ed Emanuele Monaci, vicepresidente di Agci Imprese Sociali, rientrano percorsi di accompagnamento finalizzati al recupero delle abilita' e all'inclusione sociale, e progetti personalizzati per favorire l'occupazione e il reinserimento lavorativo, anche nell'ambito delle imprese e cooperative sociali, attraverso interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento delle postazioni di lavoro e formazione professionale.

