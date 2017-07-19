Imprese: in 2025 ricavi tech italiano oltre i 15 mld con traino AI (studio)

Bending Spoons, Technoprobe e Reply al top tra "unicorni" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - Nel 2025 il settore tech italiano ha registrato ricavi complessivi per 15,2 miliardi di euro, con una media di 9,2 milioni per ogni singola azienda (la piu' 'ricca' genera 2,7 miliardi) e 215mila euro generati da ogni singolo lavoratore impiegato.

In totale l'impatto sul Pil ammonta allo 0,78%. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla terza edizione dell'Italian Tech Landscape, realizzato dalla societa' La tech Made in Italy e AltermAInd. Nel dettaglio, l'ambito piu' remunerativo risulta essere quello dell'AI (4 miliardi).

Seguono nelle prime posizioni Gestionale (3,1 miliardi) e HR (1,3 miliardi), mentre in coda si piazzano Fintech (300 milioni) e Robotica (297 milioni). Il report individua poi anche 9 'unicorni', start-up con un valore che supera il miliardo di euro, che hanno una valutazione complessiva di 28,8 miliardi di euro, generano in totale 5,67 miliardi di euro e pesano sul Pil nazionale per lo 0,28%. A guidare la classifica e' Bending Spoons (valore 11 miliardi, fatturato 1,1 miliardi), seguita sul podio da Technoprobe (valore 7,9 miliardi, fatturato 756 milioni) e Reply (valore 2,4 miliardi, fatturato 2,6 miliardi). In Italia queste aziende impiegano oltre 23mila persone e ben sei sono basate a Milano. Sul fronte degli investimenti, il 2025 ha visto confluire 545 milioni di euro nel mercato tech italiano da parte di Fondi e Venture Capital, a cui si sommano ulteriori 39 milioni provenienti dal community funding. La classifica per regioni vede invece in testa la Lombardia (7,3 miliardi), seguita da Piemonte (3,7 miliardi), Marche (1,1 miliardi) ed Emilia Romagna (1,1 miliardi).

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(RADIOCOR) 14-04-26 17:03:11 (0616) 5 NNNN