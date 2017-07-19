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            Energia: Trentin (Veolia Italia), ridurre consumi e puntare su rinnovabili

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - 'In questi giorni si e' parlato molto della necessita' di costruire un mix energetico equilibrato e diversificato, capace di rendere il sistema piu' resiliente sia rispetto agli shock geopolitici sia all'elevata volatilita' dei prezzi dell'energia'. Lo ha affermato Emanuela Trentin, ceo di Veolia Italia al Festival dell'Economia di Trento. 'Tra le leve che devono necessariamente far parte di questo mix c'e' l'efficientamento energetico, inteso come una riduzione strutturale dei consumi, che richiede investimenti e una visione progettuale di lungo periodo. A questo si aggiunge l'installazione di impianti da fonti rinnovabili: la combinazione tra efficienza energetica e rinnovabili consente infatti di aumentare ulteriormente l'efficienza complessiva del sistema, con benefici stimati fino al 25%', ha aggiunto.

            Lab-.

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            (RADIOCOR) 22-05-26 18:30:00 (0656)ENE,UTY 5 NNNN

              


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