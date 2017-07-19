T-Bond: prezzi contrastati, rendimento decennale al 4,57%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 22 mag - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono contrastati, al termine di una settimana di volatilita' che ha visto i rendimenti raggiungere i massimi pluriennali, in risposta ai rinnovati timori sull'inflazione. Nel frattempo, Stati Uniti e Iran hanno segnalato progressi nei colloqui per porre fine alla guerra, ma i due Paesi rimangono in disaccordo sulle scorte di uranio arricchito di Teheran e sui pedaggi per il transito nello Stretto di Hormuz, strategicamente vitale.

Poco fa, Kevin Warsh ha giurato come presidente della Federal Reserve; si tratta della prima cerimonia alla Casa Bianca, per l'insediamento di un presidente della Fed, in quasi 40 anni. "Il nostro mandato alla Fed e' quello di promuovere la stabilita' dei prezzi e la massima occupazione. Quando perseguiamo questi obiettivi con saggezza e chiarezza, indipendenza e determinazione, l'inflazione puo' essere piu' bassa, la crescita piu' forte, il reddito reale piu' alto e l'America puo' essere piu' prospera e, cosa non meno importante, il suo ruolo nel mondo piu' sicuro", ha detto Warsh. All'inizio della cerimonia, il presidente statunitense, Donald Trump, ha detto di volere che Warsh sia "indipendente", dicendosi sicuro che sara' "uno dei presidenti della Fed migliori della Storia". In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in calo al 4,57%, dal 4,584% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' stabile al 3,677%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,127%.

Titolo a 5 anni, rendimento in lieve rialzo al 4,267%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 5,077%.

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(RADIOCOR) 22-05-26 18:32:31 (0659) 5 NNNN