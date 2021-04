Imprese: Giorgetti, a tavoli crisi no inutili passerelle ma linguaggio di verita'

Fondo per sostegno imprese con obiettive possibilita' ripresa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - "I tavoli di crisi presso il ministero dello Sviluppo economico sono sicuramente utili, ma non per fare inutili passerelle, ma per trovare soluzioni. E bisogna parlare sempre un linguaggio di verita'. Il sottoscritto e questo ministero useranno un linguaggio di verita' e invito tutte le parti coinvolte a usarlo, specialmente per i piu' deboli, in particolare per lavoratori". Lo ha puntualizzato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'audizione sulle linee programmatiche convocata dalle commissioni Attivita' produttive e Industria di Camera e Senato.

"Abbiamo avviato le procedure di reclutamento di una specifica struttura - ha aggiunto - che si avvarra' di competenze professionali di spiccata qualita' per supportare le decisioni ministeriali nei tavoli di crisi, e abbiamo disposto lo stanziamento di un fondo che potra' essere attivato per traghettare imprese in temporanea difficolta' verso condizioni migliori, quando vi siano obiettiva prospettive di ripresa".

