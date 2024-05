RBC BlueBay: il Messico e' nella sua Goldilocks era - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mag - Attualmente, le operazioni upstream della societa' sono redditizie, mentre quelle downstream generano perdite, in parte a causa della politica di determinazione dei prezzi del governo. Al momento, tutto il debito e' assegnato alle operazioni upstream, data la loro capacita' di generare flussi di cassa.

Prospetteremmo una separazione delle divisioni upstream e downstream della societa' in due entita' distinte. La divisione upstream (focalizzata sulla redditivita') potrebbe assumere poi una parte del debito sostenibile, consentendo alla societa' d'investire e concentrarsi sui propri obiettivi ambientali, generando al contempo un flusso di cassa positivo. Questo profilo creditizio sarebbe piu' in linea con quello delle societa' energetiche pubbliche di Brasile e Colombia, che hanno uno spread molto piu' ristretto rispetto ai rispettivi titoli sovrani.

Allo stesso tempo, la divisione downstream, che garantisce la sicurezza energetica, puo' assumersi il resto del debito, che richiederebbe una garanzia governativa esplicita. Cio' non peggiorerebbe i parametri creditizi del governo, poiche' le agenzie di rating tengono gia' conto di questa garanzia.

Inoltre, e' piu' probabile che il governo ottenga un'approvazione del Congresso relativamente a questa soluzione, rispetto alla richiesta di garantire l'intero onere del debito quasi sovrano. Anche il mantenimento dello status quo non e' un'opzione percorribile, dati gli ingenti arretrati della societa' nei confronti dei fornitori, il flusso di cassa negativo e l'accesso limitato ai finanziamenti. La struttura proposta ridurrebbe sostanzialmente il costo del debito per la societa', potenzialmente del 3-4%, e sgraverebbe altresi' i bilanci delle banche, cosi' da fornire un maggiore sostegno alla divisione E&P, che genera profitti.

Il nuovo governo messicano e' in grado di realizzare questa nuova struttura? Il tempo e' fondamentale e occorre procedere ora. Ci sono naturalmente altre questioni che occorre monitorare nel Paese, tra cui le sfide in materia di sicurezza, la continua solidita' della valuta messicana, che, a un certo punto, si tramuta in un ostacolo per la crescita, e (questo forse e' l'aspetto piu' critico) le elezioni statunitensi, nell'ambito delle quali una vittoria di Trump potrebbe portare a rinegoziazioni degli accordi commerciali.

Tuttavia, riteniamo che il problema della sostenibilita' del debito sia quello che il governo puo' controllare e affrontare rapidamente, a differenza degli altri rischi summenzionati.

Il rapporto tra il Messico e la sua societa' pubblica e' strettamente interconnesso, ed entrambi dipendono dalla ricerca di una soluzione sostenibile per il futuro. La chiave e' non aspettare troppo a lungo, o accontentarsi di una narrazione 'un po' alla rinfusa'. La finestra di opportunita' e' ancora aperta per dipingere un quadro nuovo e piu' luminoso per l'economia messicana e i policy maker dispongono degli strumenti necessari.

