Imprese: Di Bisceglie (Camera commercio Bari), "87mila femminili leva per Puglia"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 19 set - "Ottantasettemila imprese femminili rappresentano un potenziale di resilienza, creativita' ed innovazione che chiede di essere valorizzato". Lo ha detto Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di commercio di Bari intervenendo all'evento Donne di Puglia, organizzato da Nuova Fiera del Levante e 24 Ore Eventi. "Oggi alla Fiera del Levante - ha proseguito - abbiamo celebrato il talento, la competenza e la leadership delle donne che stanno ridisegnando l'economia, la societa' e la cultura del nostro territorio. Colmare il divario di genere non e' un favore alle donne, ma una leva strategica per lo sviluppo dell'intera comunita'. Rafforzare la rappresentanza e le reti significa trasformare la presenza numerica in potere reale, incidendo sulle politiche pubbliche e sulle scelte collettive. Piu' le donne lavorano, piu' cresce l'economia, la natalita' e la coesione sociale: per questo -ha concluso Di Bisceglie, che anche presidente di Unioncamere Puglia - servono politiche industriali, sociali e formative integrate".

Vru

(RADIOCOR) 19-09-25 12:57:50 (0302)PA 5 NNNN