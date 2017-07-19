Imprese: Bergamotto, farmaci e dispositivi tra direttrici Libro bianco Made in Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - 'Favorire gli investimenti nell'ambito del settore biomedicale e farmaceutico sostenendo nuovi farmaci ma anche accelerando la diffusione dell'uso di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali ad alto contenuto tecnologico rappresenta una delle linee direttrici del ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha individuato anche nel Libro bianco Made in Italy 2030, che presentiamo proprio oggi, l'Economia della salute che e' comprensiva di farmaceutica e dispositivi medicali come una delle filiere strategiche della politica industriale e nazionale'. Cosi' la sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto intervenuta al ministero della Salute alla presentazione da parte dell'associazione Uniamo della campagna per le malattie rare 'Accesso equo, tempestivo e omogeneo a terapie e trattamenti anche non farmacologici'.

'C'e' un legame indissolubile - ha proseguito Bergamotto - tra innovazione e tutela della salute. Investire nelle malattie rare rappresenta una straordinaria opportunita' per le industrie che possono sviluppare tecnologie di frontiera e rafforzare la propria competitivita' globale mentre l'Italia puo' coniugare la crescita economica con la priorita' di garantire in modo equo, omogeneo e inclusivo l'imprescindibile diritto alla salute e l'accesso alle cure piu' appropriate. In fondo e' cosi' che una nazione cresce e abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare insieme', ha concluso.

bag.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 29-01-26 11:00:25 (0282)SAN 5 NNNN