Imprese: Allianz Trade, +6% insolvenze aziendali globali in 2025, +3% in 2026 -2

A rischio oltre 2,3 mln di posti di lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Gli aumenti delle insolvenze aziendali globali potrebbero avere un impatto significativo anche sull'occupazione: secondo Allianz Trade, nel 2025 questa situazione mettera' a rischio direttamente 2,3 milioni di posti di lavoro (+120.000 rispetto al 2024), con un aumento piu' contenuto nel 2026 (+30.000). L'Europa occidentale (1,1 milioni) sara' la piu' colpita, seguita dal Nord America (450.000), registrando un nuovo record decennale per entrambe le aree. In Asia sono previsti 320.000 posti di lavoro a rischio, con un dato annuale rimasto sostanzialmente stabile dal 2022. I settori piu' a rischio sono le costruzioni, il commercio al dettaglio e i servizi. L'espansione del credito puo' aiutare a ridurre le insolvenze aziendali fornendo alle imprese la liquidita' necessaria per gestire gli obblighi di debito, sostenere le operazioni e investire nella crescita. Sebbene Allianz Trade preveda un calo dei tassi di interesse, sia in Europa che negli Stati Uniti, i rischi inflazionistici, in particolare negli Usa, potrebbero ostacolare i tagli ai tassi. Un aumento del costo del credito e una sua minore accessibilita' potrebbero portare a un rallentamento della crescita dello stesso, a un inasprimento delle condizioni finanziarie e a un aumento del rischio di default per le imprese altamente indebitate. Secondo le stime, una riduzione dell'1% del credito comporterebbe un aumento delle insolvenze nei successivi tre mesi di circa il +3% negli Stati Uniti, del +0,4% in Germania, del +1% nel Regno Unito e del +2% in Francia.

