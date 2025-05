Immobiliare: Savills, in I trim 640 mln investimenti uffici, record domanda spazi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Il mercato degli uffici continua a crescere nel 2025, continuando la ripresa del 2024. Secondo un report di Savills, nel primo trimestre il settore ha registrato un volume di investimenti complessivo di circa 640 milioni di euro, confermando la rilevanza dell'asset class nel mercato italiano pur a fronte di investitori sempre piu' selettivi. Milano si conferma la location piu' ricercata, attraendo il 75% dei volumi totali con 13 transazioni, in Centro storico e Porta Nuova, ma anche periferia e hinterland. Roma ha invece visto diminuire la propria quota di mercato, con uno share dell'8% dell'attivita' complessiva. Anche la dimensione media delle transazioni e' diminuita, mentre l'attivita' di capitali esteri rimane presente ma cede il passo a quella domestica: la moneta internazionale ha infatti caratterizzato il 23% dell'attivita'. I rendimenti netti prime restano stabili, proseguendo il trend dello scorso anno, con Milano al 4,25% e Roma al 4,75%. Nonostante l'elevata incertezza che continua a caratterizzare il periodo, l'allentamento della politica monetaria dovrebbe continuare nei prossimi mesi, contribuendo a una maggiore liquidita' verso il settore, seppur in modo selettivo e sostenuta da buoni fondamentali lato leasing. "Il mercato degli uffici in Italia prosegue il suo trend di crescita nel 2025, consolidando la ripresa avviata nel 2024.

Milano si conferma la principale destinazione, assorbendo il 75% dei volumi complessivi, con una domanda che rimane selettiva, focalizzata su asset con solidi fondamentali immobiliari e durate contrattuali sostenibili", ha detto Marco Montosi, Head of Investment di Savills, spiegando che "parallelamente, si registra un crescente interesse per il mercato romano, in particolare per lo sviluppo di stock di grado A nelle principali centralita' direzionali".

