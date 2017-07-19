Immobiliare: cercasi vista mare, ma solo 4% case in vendita la offre (studio)

In testa la Liguria con 20% dell'offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - Solo il 4% di tutte le case attualmente in vendita in Italia offre una vista sul mare: e' quanto emerge dall'analisi di mercato condotta da eXp Italy (che fa della societa' immobiliare indipendente globale con oltre 87.000 agenti) su elaborazione dei dati sugli ultimi annunci immobiliari forniti da Idealista (agosto 2025). L'analisi sottolinea le difficolta' degli acquirenti alla ricerca di una delle caratteristiche piu' ambite. La Liguria, secondo il report, su questo fronte e' la regione in testa al mercato immobiliare italiano, con il 20% di tutti gli immobili attualmente in vendita che vantano una vista sul mare. "Questo la colloca - si legge - davanti ad alcuni dei mercati costieri piu' famosi d'Italia, offrendo agli acquirenti le maggiori possibilita' di assicurarsi una casa con questa caratteristica di pregio".

