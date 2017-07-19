Gruppo Hti: +15,8% a 1,6 mld fatturato 2025, il 60% legato a settore funiviario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 17 apr - Il bilancio 2025 del gruppo altoatesino Hti raggiunge quota 1 miliardo e 622 milioni di euro con un +15,8% rispetto al 2024 (con il settore funiviario a trainare la crescita) che aveva invece registrato una sostanziale tenuta sull'anno precedente.

Il 43% del fatturato viene prodotto nell'arco alpino, il 26% in Nordamerica, l'11% in Asia e il 9,5 % in centro e sud America. A farla da padrone e' il settore funiviario con il 60% del fatturato di gruppo. Complessivamente nel 2025 sono stati installati oltre 80 nuovi impianti a fune, venduti oltre 1000 battipista e veicoli cingolati e oltre 2000 generatori neve.

Nel 2025 gli investimenti in R&d si sono attestati a 42,5 mln euro, i dipendenti hanno raggiunto la soglia dei 5.000 mentre le spese per la formazione del personale si collocano a 3,3 mln di euro. Per quanto riguarda il 2026, sono numerosi i progetti che nasceranno o vedranno il proprio compimento nei prossimi mesi. Tra i piu' rilevanti in partenza in Italia troviamo 'Cervino The One'. La sfida 2026 di Bartholet invece sara' in India e piu' precisamente a Varanasi dove sta per sorgere la prima funivia urbana del Paese. Altri progetti funiviari internazionali vedranno le aziende del gruppo impegnate in primis in Messico (sono addirittura quattro i progetti in campo: Morelia, Naucalpan e due nuove linee del Cablebus a Citta' del Messico) e ancora India con l'Himalaya e Vietnam dove Poma completera' un impianto trifune da record. Nell'ambito dell'eolico, Leitwind quest'anno puntera' i propri riflettori sulla Turchia con la prima turbina LTW90 da 2,0 mw al mondo, mentre Demaclenko ha da poco presentato il nuovo generatore neve Titan 5.0.

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(RADIOCOR) 17-04-26 11:26:44 (0279) 5 NNNN